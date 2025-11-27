Lazio, Tommaso Paradiso guarda al post Lotito: il suo commento
Tommaso Paradiso ha rilasciato un'intervista a Radio Deejay in occasione del lancio del suo nuovo album "Casa Paradiso", nella quale ha affrontato diversi temi legati alla sua sfera personale.
Il cantante, di nota fede biancoceleste, ha trovato modo di parlare anche di Lazio, soffermandosi, in particolare, su un eventuale successore di Claudio Lotito, nel caso il presidente decidesse di cedere il club. Queste le sue parole:
"Chi comprerebbe la Lazio se Lotito dovesse lasciare? Io dico una cosa. Hanno comprato, negli ultimi anni, l’Atalanta, di cui la metà è andata a Pagliuca, del Cagliari è stato venduto il 40%. Sono realtà, con tutto il rispetto, leggermente minori della Lazio. Si vuol dire che la prima squadra della Capitale, nata nel 1900 a Piazza della Libertà, non trovi un presidente pronto a comprarla?”.