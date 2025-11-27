WOMEN | Lazio, ulteriore squalifica per Grassadonia: il motivo
Campionato in pausa, spazio alle Nazionali. A Formello il tecnico della Lazio Women avrà più tempo per preparare la prossima sfida, seppur a ranghi ridotti viste le biancocelesti convocate dai vari ct.
Al rientro dalla sosta ci sarà il Sassuolo in trasferta, la gara è in programma lunedì 8 dicembre alle 12:30. In panchina però, non sarà presente Gianluca Grassadonia. Il mister era già stato squalificato dal giudice sportivo per due giornate, dopo il derby, e la prima di queste l'ha scontata contro l'Inter.
In occasione della sfida casalinga con le nerazzurre, il tecnico ha rimediato un ulteriore giorno di squalifica Questa la motivazione che si legge sul comunicato del giudice sportivo: "Per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, nonostante il provvedimento di squalifica in corso di esecuzione (C.U. n. 44/DAF del 18.11.2025), in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S, si posizionava sulla terrazza della tribuna d’onore, quasi al centro tra le due panchine, e dava disposizioni tecniche e tattiche alle calciatrici della sua squadra per quasi tutta la gara. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.)".
