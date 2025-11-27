Impallomeni sta con Allegri: il punto verso Milan - Lazio

Durante la presentazione del “quarto rapporto alla città” il sindaco Gualtieri ha parlato degli stadi di Lazio e Roma. Lotito...

WEBTV PELLEGRINI, L'OBIETTIVO DELLA LAZIO? LO CHIARISCE IN ZONA MISTA In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DAL BRASILE: È CORSA A DUE PER CASTELLANOS Le voci che vedrebbero Valentin Castellanos in Brasile si fanno meno rumorose. Due club sono su di lui, ma gli ostacoli sembrano essere troppo grandi.