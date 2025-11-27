Impallomeni sta con Allegri: il punto verso Milan - Lazio
Si avvicina il giorno di Milan - Lazio. A San Siro i rossoneri, freschi di vittoria nel derby contro l'Inter, sfideranno i biancocelesti di Sarri, che all'ultima giornata hanno battuto il Lecce di Di Francesco.
27.11.2025 17:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Si avvicina il giorno di Milan - Lazio. A San Siro i rossoneri, freschi di vittoria nel derby contro l'Inter, sfideranno i biancocelesti di Sarri, che all'ultima giornata hanno battuto il Lecce di Di Francesco.
Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha espresso il suo pensiero sulla gara, soffermandosi sul percorso della Lazio in questo inizio di stagione.
Di seguito le sue parole: "Allegri ha ragione, sarà una partita difficile perché la Lazio è migliorata, è più quadrata, dietro subisce poco. Non sarà facile per il Milan".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.