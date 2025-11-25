La Lazio rischia una multa dalla UEFA: le parole di Abbate

Preoccupano le parole di Alberto Abbate ai microfoni di Radio Laziale. Il giornalista del Messaggero, dopo aver fatto un punto sugli infortunati e sul reintegro di Dele-Bashiru, si è espresso sulla conferma dell'indicatore del costo del lavoro allargato a 0.7 in vista della prossima estate. Una novità che porta ulteriori problemi in casa Lazio, in vista di potenziali qualificazioni UEFA. Se, infatti, i biancocelesti dovessero qualificarsi per l'Europa, sforando però il parametro, allora rischierebbero una multa.

INFORTUNI E DELE-BASHIRU - "Gila sta bene, Castellanos ha avuto l'ok per andare in panchina a San Siro. Per Cataldi dobbiamo capire invece la situazione dopo i controlli. Anche nella migliore delle ipotesi, ovvero affaticamento al polpaccio, credo non sarebbe presente per il Milan in entrambe le partite. Non credo si vada verso la notizia della convocazione di Dele-Bashiru per reintegrarlo, anche perché quasi certamente andrà in Coppa d'Africa. Si aspetterà direttamente gennaio e giocherà col Milan in Coppa Italia, dato che non ci sono limiti di lista in quel caso".

LA LAZIO RISCHIA UNA MULTA - "Era abbastanza scontato il parametro a 0.7 per il mercato della prossima estate, si sapeva da tre anni. Il colpo di scena che inguaia anche altre squadre è l'assenza di ammortamento per gli under 23 Italiani, e questo ad esempio mette in crisi il Napoli, o anche l'Atalanta. Riguardo ad eventuali sforamenti di parametro, la UEFA mi conferma che la Lazio potrebbe giocare le competizioni se dovesse qualificarsi in Europa, ma riceverebbe una multa salatissima e proporzionale allo sforamento del parametro".