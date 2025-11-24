Gabriele Paparelli grato ai tifosi laziali: il suo messaggio
Il successo della Lazio contro il Lecce è arrivato in un clima surreale, davanti a uno stadio Olimpico semivuoto. Su iniziativa della Curva Nord, infatti, un grande numero di tifosi biancocelesti ha deciso di non assistere alla gara, in segna di protesta per l'episodio che ha visto il mancato ingresso sul terreno di gioco della nipote di Vincenzo Paparelli, alla quale è stato impedito di assistere dal campo alla scenografia preparata per onorare il nonno durante Lazio - Cagliari.
Con un post sul proprio profilo Facebook, Gabriele Paparelli, figlio del tifoso laziale tragicamente ucciso durante un derby di 46 anni fa, ha ringraziato pubblicamente il popolo laziale, sottolineando la propria amarezza per la decisione presa dalla società. Questo il suo messaggio:
"Non ho da dire e soprattutto non dirò più nulla su questa faccenda, sono profondamente addolorato per quello che è accaduto. Ma...un grandissimo ringraziamento va alla mia seconda famiglia...I maledetti laziali".