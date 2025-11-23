Lazio | Patric sul futuro e la classifica: le parole in mixed

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Al triplice fischio di Lazio–Lecce, uno dei volti più attesi della serata è stato certamente quello di Patric, tornato sul prato dell’Olimpico dopo mesi complicati, segnati da stop, recupero e tanto lavoro silenzioso. Lo spagnolo ha parlato con lucidità e onestà, riconoscendo l’importanza di una gara che la Lazio non solo ha vinto, ma ha controllato in entrambe le fasi. “Oggi una bella partita e un’altra rete inviolata. Avremmo potuto fare più gol, ma abbiamo giocato bene sia dietro che davanti”, ha spiegato con soddisfazione. Un segnale forte, dentro una serata che può rappresentare una svolta.

Patric ha voluto sottolineare la crescita tecnica della squadra, un dato che anche dallo stadio era apparso evidente. La Lazio ha giocato con ordine, precisione e una qualità nel possesso che non si vedeva da inizio stagione. “Anche nel palleggio penso sia stata la miglior gara dell’anno, continuiamo su questa strada”, ha dichiarato. L’attenzione poi si è spostata sulla classifica, che oggi non rispecchia ancora ciò che la squadra sente di poter esprimere: “La classifica alla fine è quella che viene fuori da ogni gara: dobbiamo pensare al campo”. Testa bassa, piedi dentro il progetto, e fiducia nel percorso.

Lo spagnolo non si nasconde: la Lazio è in ritardo. Ma è un ritardo che non spaventa, perché il margine per risalire c’è tutto. “Siamo un po’ in ritardo ora ma l’anno è lungo e la strada è giusta. Piano piano facendo due o tre vittorie di fila si ritorna lì”, ha spiegato, indicando nella continuità la chiave per cambiare la stagione. Il rientro personale, poi, ha un valore umano forte: “Oggi non era facile entrare dopo tanti mesi con quella situazione, ma mi sono trovato bene”. Un messaggio di presenza, senso di responsabilità e attaccamento alla maglia.

Come ogni volta che prende la parola, Patric ha voluto ribadire la sua filosofia di lavoro: dedizione totale, indipendentemente dal minutaggio. “Cerco sempre di dare tutto per questa maglia, a prescindere dai minuti. Mi alleno al 100% per farmi trovare pronto”, ha ricordato con la sincerità che lo contraddistingue. Ma c’è un altro tema, ed è quello del vuoto sugli spalti: “Ci sono mancati i nostri tifosi, in casa sono un’arma in più e un valore aggiunto. Speriamo ci siano dalla prossima”. Un pensiero semplice, ma pesante: questa Lazio ha bisogno della sua gente, e lo sa.