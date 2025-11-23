Lazio, Guendouzi e Basic dopo il Lecce: il commento a Sky

Al termine di Lazio - Lecce, Matteo Guendouzi e Toma Basic hanno commentato la vittoria biancoceleste a Sky Sport.

Matteo Guendouzi e Toma Basic sono intervenuto a Sky Sport al termine della sfida tra Lazio e Lecce, per commentare la vittoria per 2-0 ottenuta dai biancocelesti.

Il primo a parlare è stato il centrocampista centrocampista francese, che si è detto contento per il gol ritrovato: “Per me è importante fare gol, perché posso fare molto di più, ma l'importante è la squadra. Oggi abbiamo giocato bene e siamo contenti”.

Il croato, poi, ha esaltato la prova offerta dalla squadra di Sarri: “Questa squadra ha un valore. Abbiamo un obiettivo forte e oggi lo abbiamo dimostrato”.