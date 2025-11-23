Lazio, Castellanos esulta a distanza! Il post per la squadra - FT

Taty non c’è, ma è come se fosse in campo: la sua Lazio vince, lui la abbraccia dai social

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Taty Castellanos non è ancora tornato nelle mani di Sarri, ma continua a essere un punto fisso nella giornata biancoceleste. L’argentino, alle prese con il recupero dopo l’ultimo stop fisico, non perde un solo istante della sua Lazio. Anche questa sera, al triplice fischio di Lazio–Lecce, la sua reazione è stata immediata: Instagram aperto, screenshot del risultato e un messaggio semplice, diretto, sentito. È un modo per rimanere dentro al gruppo pur essendo lontano dal campo, un filo che Taty tiene teso perché sa quanto conti restare connessi al ritmo della squadra, soprattutto in momenti di crescita come quello attuale.

Il suo post non lasciava spazio a interpretazioni: “Squadra”, ha scritto Castellanos, accompagnando la parola con una serie di cuori celesti. Un attaccante vive per segnare, ma vive anche per riconoscere il lavoro dei compagni, soprattutto quando riescono a risalire dopo un avvio complicato. La Lazio ha trovato equilibrio, solidità e quella continuità che sembrava smarrita nei primi mesi della stagione. Taty lo vede, lo sente, e lo celebra. Perché quando non puoi aiutare con i gol, aiuti con la presenza, la partecipazione, il rispetto verso chi sta reggendo la squadra anche senza di te. La mentalità di gruppo passa anche da dettagli come questo.

Dall’esterno, Castellanos osserva una Lazio che sta cambiando pelle. Dopo un avvio difficoltoso, segnato da risultati altalenanti e infortuni pesanti, la squadra ha ripreso a macinare gioco, ha ripreso a correre, ha ricostruito un’identità. Anche senza di lui, la verticalità è tornata, la manovra ha ripreso fluidità e il reparto offensivo ha ritrovato soluzioni preziose. Per un attaccante fermo ai box non è mai facile guardare gli altri segnare e determinare, ma il Taty ha fatto una scelta diversa: esultare a distanza, sostenere il gruppo e ricordare che lui è parte di questo percorso. Sempre.

Castellanos non vede l’ora di tornare in campo e riprendere il suo ruolo nel progetto di Sarri, soprattutto ora che la Lazio sembra aver trovato una direzione precisa. Il suo recupero procede, la voglia è intatta e l’assenza, paradossalmente, lo sta rendendo ancora più affamato. Intanto, però, continua a mandare segnali chiari: è lì, presente, connesso alla squadra. E quella “story” — così semplice da sembrare piccola — racconta molto di più. Racconta un calciatore che soffre fuori dal campo, ma che vive ogni vittoria come se fosse in mezzo all’area, pronto a esultare sotto la Nord