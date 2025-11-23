Lazio, il gol e la dedica speciale: parla Noslin a LSC
Torna a vincere la Lazio di Maurizio Sarri che all'Olimpico batte il Lecce per 2-0 con le reti di Guendouzi e Noslin. Proprio l'attaccante, al termine della gara, ha detto la sua ai microfoni di Lazio Style Channel: "La cosa più importante è la vittoria, sono felice, sono tre punti importanti. Contro il Lecce è stata una gara difficile perché fino all’ultimo siamo rimasti sull’1-0. Quella di oggi è una vittoria preziosa".
"Anche se non si creano tante occasioni è importante essere cinici come lo siamo stati queste sera".
"A chi dedico il gol? A mia mamma Nancy, per me è molto importante, è tutta la mia vita”.
