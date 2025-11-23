Il Lecce sta crescendo: Sottil avvisa la Lazio a Dazn
Prima della partita contro la Lazio, l’attaccante del Lecce Sottil ha parlato ai microfoni di Dazn.
23.11.2025 17:33 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Prima della partita contro la Lazio, l’attaccante del Lecce Riccardo Sottil ha parlato ai microfoni di Dazn.
Di seguito le sue parole.
“Iniziamo ad avere un’identità sia in casa che in trasferta, ci conosciamo di più e ci serve tempo. Stiamo facendo belle prestazioni e stiamo avendo continuità, ci manca solo il gol per ottenere la vittoria. Dobbiamo continuare così”.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.