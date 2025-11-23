Lecce, Di Francesco verso la Lazio: due dubbi da sciogliere
RASSEGNA STAMPA - Forte dei quattro punti ottenuti nelle ultime due gare disputate, il Lecce si presenta all'Olimpico pronto a infastidire la Lazio. Nonostante il quindicesimo posto in classifica e i soli 10 punti totalizzati, i salentini sanno esaltarsi in trasferta, dove hanno ottenuto le sue due uniche vittorie in campionato.
Di Francesco si augura che la sua squadra confermi questo trend, trovando il terzo successo contro i biancocelesti in tre anni. Il tecnico dovrebbe confermare in gran parte l'undici scelto per affrontare il Verona, ma restano ancora due dubbi da sciogliere.
Come ripota il Corriere dello Sport, sull'esterno è aperto il ballottaggio tra Sottil e Banda, con il primo favorito per partire dal primo minuto, mentre al centro dell'attacco Stulic è leggermente favorito su Camarda. Di Francesco prenderà una decisione definitiva in mattinata.