Lecce, problemi per Di Francesco: un centrocampista salta la Lazio
Tegola per Di Francesco verso la gara contro la Lazio. L'allenatore del Lecce infatti non potrà contare sul centrocampista Balthazar Pierret, che ha rimediato una lesione muscolare di basso grado alla coscia sinistra.
22.11.2025 15:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Tegola per Di Francesco verso la gara contro la Lazio. L'allenatore del Lecce infatti non potrà contare sul centrocampista Balthazar Pierret, che ha rimediato una lesione muscolare di basso grado alla coscia sinistra.
Questo il comunicato del club giallorosso a riguardo: "L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Balthazar Pierret si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce, che ha evidenziato una lesione muscolare di basso grado del muscolo otturatore della coscia sinistra".
La gara tra Lazio e Lecce è in programma all'Olimpico domenica 23 novembre alle ore 18.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.