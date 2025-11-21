Lazio, non solo calcio per Basic: l'altra sua grande passione
21.11.2025 di Andrea Castellano
Non solo calcio nell'ultima intervista di Toma Basic. Il centrocampista croato ha parlato prima di Lazio - Lecce all'interno del match program della società biancoceleste.
Nello specifico ha raccontato di una sua grande passione oltre il calcio: la musica. Di seguito le sue parole.
"Amo la musica, mi dà un qualcosa in più a livello personale. Suono la chitarra e soprattutto il pianoforte. Sono autodidatta da quasi un anno, e una passione che nasce grazie a mia madre, musicista professionista, e a tutta la mia famiglia".
