Lazio, al via il contest per l'aquila: i nomi in corsa
19.11.2025 11:58 di Christian Gugliotta
Il popolo laziale è chiamato a scegliere il nome della nuova aquila. Alle ore 17:00 di oggi, mercoledì 19 novembre, partirà ufficialmente il contest che permetterà ai tifosi biancocelesti di decidere come si chiamerà la nuova mascotte del club.
Attraverso delle storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, la Lazio ha annunciato tutti i nomi a disposizione per il sondaggio, che terminerà alle 17:00 di sabato 22 novembre. Queste le opzioni:
OLYMPIA
FLAMINIA
VITTORIA
CORNELIA
GLORIA
MINERVA