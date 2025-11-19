Grecia, ancora niente Mandas e solo un pari con la Bielorussia
La Grecia si ferma sullo 0-0. Contro la Bielorussia termina a reti bianche la sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. La squadra di Jovanovic era però già fuori dalla competizione, superata da Danimarca e Scozia.
Termina al terzo posto, con 7 punti, quindi, il percorso della Grecia. Ultima posizione invece per la Bielorussia, con soli due punti. Nella gara di ieri è rimasto ancora in panchina Christos Mandas.
Il portiere della Lazio continua a essere indietro nelle gerarchie: il posto da titolare ce l'ha Vlachodimos, poi c'è Tzolakis. In Italia, invece, è stato ormai superato definitivamente da Provedel.
