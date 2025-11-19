Lazio, si decide il nome della nuova aquila: ecco le opzioni
RASSEGNA STAMPA - Manca solo il nome. La nuova aquila è pronta, la Lazio l'ha trovata e presentata sui propri profili social. Negli ultimi due giorni ha pubblicato un immagine e un video annunciando l'arrivo della nuova mascotte.
19.11.2025 08:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Sicuramente non sarà Olympia, quella 'vecchia', com'era trapelato invece nelle ultime ore. L'opzione è stata smentita anche dal filmato di ieri pubblicato dalla società biancoceleste.
Ora non resta che decidere come si chiamerà la nuova aquila. Il contest partirà oggi attraverso i canali social del club: starà ai tifosi decidere. Le tre opzioni sono Vittoria, Flaminia e Olympia. Il sondaggio terminerà a ridosso della gara di domenica contro il Lecce.