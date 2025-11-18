Lazio, Vocalelli attacca la società: c'è di mezzo Rovella

Negli ultimi giorni nell'ambiente Lazio si è parlato quasi esclusivamente delle condizioni di Nicolò Rovella, costretto a operarsi a causa della pubalgia dopo un periodo di terapia conservativa che non ha funzionato.

Sui social c'è stato quasi un botta e risposta tra il giocatore e la società riguardo le scelte delle scorse settimane. Proprio su questo ai microfoni di Radio Radio si è espresso Alessandro Vocalelli, che ha attaccato il club per il comunicato dopo le parole del centrocampista. Di seguito ciò che ha detto.

“Dal punto di vista clinico la Lazio non ha nessuna responsabilità. Trovo, però, fuori luogo dire che sia stata una decisione solamente del calciatore. È brutto addossare le responsabilità a Rovella di aver perso un mese e mezzo. In un periodo in cui devi cercare di creare armonia, era una puntualizzazione che si poteva benissimo evitare“.