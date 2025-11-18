Lazio, Dia e Castellanos fino a fine stagione. Ma a gennaio...

L'attacco fatica e il rientro di Castellanos è posticipato. Sarri andrà avanti con la coppia fino a maggio, a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile
18.11.2025 09:00 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
RASSEGNA STAMPA - Sarri contava di riavere a disposizione Castellanos contro il Lecce, ma l'esito degli esami non è stato positivo e bisognerà aspettare ancora un po' per rivederlo in campo. Per questo motivo il tecnico punterà ancora su Dia, atteso giovedì a Formello dopo gli impegni con il Senegal. 

L’idea è di andare avanti con lui e con Castellanos fino al termine della stagione, a meno che - scrive il Corriere dello Sport - non arrivi un’offerta davvero importante per l’argentino. In quel caso il tecnico accetterebbe di privarsene solo se sostituito con un centravanti pronto, un finalizzatore capace di alzare la media-gol della squadra. Diversamente, l’addio a gennaio resta altamente improbabile.

Sarri deve quindi augurarsi che Taty torni presto e, soprattutto, che diventi più incisivo. "Ha più gol in canna", aveva ricordato a giugno. Lo aveva dimostrato l’anno scorso con 14 reti (10 in campionato), poi rallentate dai due infortuni tra febbraio e marzo. Per Castellanos l’area è più un piacere che un istinto: segna gol belli, come ama dire il tecnico, ma non vive per segnare. Nel suo repertorio ci sono anche assist, giocate di qualità, aperture e la Lazio ha bisogno di tutto questo.

