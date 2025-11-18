Lazio - Lecce, la presentazione dell'aquila e la scelta del nome

Domenica verrà presentata all'Olimpico la nuova Olympia: è rebus ancora sul nome e quando inzierà a volare.

RASSEGNA STAMPA- La Lazio ha la sua nuova aquila e il tifo biancoceleste è letteralmente impazzito.C'è una chiara somiglianza con Olympia, ma la scelta di acquisirne una nuova, rafforza il sentimento di identità svanito dopo la privazione subita dal popolo biancoceleste per la vicenda legata all’ex falconiere Bernabé.

Nelle prime foto, apparse ieri sui social della Lazio, la nuova Olympia - chissà se il nome verrà confermato - ricorda l’originale che era un’aquila reale americana mentre la nuova ha gli stessi colori nel piumaggio e sfumature sul dorso, la testa bianca e il becco color oro. Come riporta il Corriere dello Sport, non si sa molto di lei, Lotito ha scelto il falconiere, sarebbe un suo conoscente con cui ha intrattenuto contatti per mesi insieme anche a un'altra falconiera.

E il nome? La Lazio, come per Olympia, aprirà un contest (canali social e WhatsApp): Olympia, Flaminia o Vittoria. La nuova aquila, che avrebbe 9 anni, sarà presentata prima di Lazio-Lecce, quando sarà svelato il nome anche se ancora non è pronta per volare, effettuerà delle prove all’Olimpico domani e giovedì. Come riporta il Messaggero, per l'esordio è più probabile che accada contro o Bologna o Cremonese (20 dicembre), sempre che il club non decida di aprire il 2026 con un regalo per il 126° anno della Lazio o contro il Napoli (4 gennaio) o Fiorentina (7 gennaio).