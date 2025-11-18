Lazio - Lecce, tre recuperi per Di Francesco all'Olimpico

Domenica all'Olimpico si giocherà Lazio - Lecce, ecco come sta la rosa di Di Francesco prima del match nella Capitale.

RASSEGNA STAMPA - Sarà il Lecce la prossima sfidante della Lazio domenica 23 novembre. Lo stop per le nazionali ha consentito a Di Francesco di riportare in gruppo Pierret e Perez, motivo per cui in infermeria è rimasto solo Jean.

Come riporta il Corriere dello Sport, oggi alla ripresa degli allenamenti saranno valutate le condizioni di Banda. Dopo la gara con il Verona, aveva effettuato un lavoro differenziato a causa di una lombosciatalgia. Per l'esterno sinistro di attacco, c'è sempre l’ipotesi di un pieno recupero dall’inizio di Sottil, che si era fermato per infortunio dopo la trasferta di Parma, schierato per 20’ solo un mese dopo contro l’Hellas.

Confermato Berisha nel ruolo di regista, il dubbio è sull’altro esterno tra Morente e Pierotti. La scelta della punta potrebbe ricadere ancora su Stulic, nell’abituale staffetta con Camarda. In difesa ed a centrocampo non dovrebbero esserci novità: nel reparto arretrato Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar e Gallo e più avanti di Ramadani e Coulibaly.