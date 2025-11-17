Lecce, il ds Trinchera chiede più gol e mette nel mirino la Lazio

Il Lecce è il prossimo avversario della Lazio in campionato. Il match si disputerà al rientro dalla sosta, domenica 23 novembre alle 18 all'Olimpico. Una gara importante e complicata per entrambe, a cui i salentini arrivano con la consapevolezza di aver trovato un'identità e valore nei propri mezzi a disposizione.

A sottolinearlo è stato il ds Trinchera nel corso di un'intervista riportata da La Gazzetta del Mezzogiorno: "In questo contesto, dopo le prime giornate, noi abbiamo trovato una quadratura ed una identità che hanno dato al collettivo maggiore consapevolezza nei propri mezzi. Ma sono passate in archivio appena undici giornate ed il cammino è ancora molto lungo e ricco di insidie". E poi ha aggiunto: "È innegabile che i numeri indichino che bisogna migliorare la fase offensiva, nella quale dobbiamo riuscire ad essere più qualitativi ed a volte più coraggiosi nelle giocate".

A proposito di insidie, il direttore sportivo si è soffermato anche sulla Lazio: "Per noi ogni singola sfida è una opportunità attraverso la quale cercare di mettere un altro mattoncino nella costruzione della salvezza. Quindi, limitiamoci a concentrarci sulla prossima sfida, quella contro la Lazio, che sarà senza dubbio molto “tosta”, ma nella quale proveremo a meritare di muovere la graduatoria".

