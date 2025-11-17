Lazio, tutto quello che c'è da sapere su Toma Basic

Toma Basic è nato il 25 novembre 1996 a Zagabria, in Croazia. Dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile dell'Hajduk Spalato e dopo un prestito al Rudes, nel 2018 è approdato in Francia. Qui ha firmato per il Bordeaux, dove ha collezionato presenze e minuti preziosi in Ligue 1.

Il grande salto in Italia è arrivato il 25 agosto 2021, quando è stato acquistato dalla Lazio con l'obiettivo di rafforzare il centrocampo biancoceleste.

Il gol decisivo contro la Juventus

La svolta è arrivata nel match contro la Juventus allo Stadio Olimpico. Basic ha segnato il gol che ha regalato la vittoria alla Lazio, un lampo che ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi e dato nuova linfa alla squadra.

Il croato ha sfruttato un errore difensivo dei bianconeri e ha battuto il portiere con freddezza e precisione. Un gesto tecnico che vale più di mille parole e che ha messo in luce il suo stato di forma e la ritrovata fiducia.

Dall'esclusione al riscatto

Durante la gara Sarri ha operato alcuni cambi tattici significativi, mentre Pedro ha sostituito Isaksen, entrato in campo per dare maggiore esperienza e gestione negli ultimi minuti. Una mossa che ha contribuito a consolidare il vantaggio e portare a casa tre punti pesantissimi.

Ma la bella prestazione di Basic non è arrivata per caso. L'impegno del calciatore, infatti, ha rappresentato una costante significativa. L'inizio alla Lazio non è stato facile. Basic è stato spesso ai margini, escluso in alcune liste ufficiali e considerato una riserva di lusso. Tuttavia la sua parabola è cambiata radicalmente nel corso dell'ultima stagione.

Da giocatore quasi dimenticato, perciò, è diventato uno dei protagonisti della nuova squadra guidata da Maurizio Sarri, simbolo del riscatto e della perseveranza.

Il centrocampista croato ha ritrovato fiducia e continuità: ordine, corsa, inserimenti e lucidità sono tornati al centro del suo gioco. In molti lo definiscono oggi l'attaccante perfetto per Sarri, in grado di alternare recuperi difensivi e costruzione della manovra con inserimenti decisivi in area.

Le caratteristiche tecniche

Basic è un giocatore fisicamente imponente (1,90 m), con buona visione di gioco e un piede sinistro preciso. Può essere impiegato da mezzala, mediano o trequartista, grazie alla sua versatilità e alla capacità di adattarsi ai diversi moduli tattici.

La sua predisposizione agli inserimenti lo rende pericoloso anche in zona gol, come ha dimostrato più volte nelle ultime settimane.

La rete contro la Juventus non è stata solo un episodio fortunato ma il punto di partenza di una rinascita personale e di squadra. Dopo mesi di lavoro silenzioso, dunque, Basic è tornato ad essere determinante, diventando il volto della nuova Lazio.

Sarri, che in passato lo aveva utilizzato con il contagocce, lo considera oggi un elemento prezioso, tanto da averne lodato l'atteggiamento e la crescita. Per la Juventus, invece, la sconfitta ha rappresentato un nuovo passo falso, in un ambiente in palese difficoltà.

Futuro e prospettive per Basic

Se continuerà su questa strada, Toma Basic potrà diventare una delle colonne portanti della Lazio. Ha dimostrato di saper reagire nei momenti difficili e di saper interpretare al meglio le esigenze tattiche dell'allenatore.

La sua storia ricorda a tutti che nel calcio (come nella vita) la determinazione può cambiare tutto: da escluso a protagonista, il croato si è ripreso il posto che meritava.

E ora, dopo il gol vittoria contro la Juventus, i tifosi biancocelesti sperano che questo sia solo l'inizio di una lunga serie di prestazioni da incorniciare.