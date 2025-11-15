Bologna, Immobile firma capi della Lazio e svela quando tornerà
Ciro Immobile sembra essere davvero vicino al rientro.: non è stata fissata una data ufficiale, ma l’attaccante si è sbilanciato davanti ai suoi tifosi. "Torno contro l'Udinese", queste le parole dell'attaccante durante un evento al Macron Store di Galleria Cavour, a Bologna.
Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, Immobile è stato accolto come un eroe dai tifosi insieme a Jens Odgaard, una scena calorosa con i tifosi che hanno trasmesso tutto il loro entusiasmo, anche perché la squadra di Italiano sta viaggiando a ritmi importanti in campionato.
Durante l’incontro, Immobile ha firmato qualsiasi cosa. Cappellini, magliette, sciarpe, diari di scuola, figurine, anche numerose magliette della Lazio, a dimostrazione di quanto sia forte il suo legame con i colori biancocelesti.
Secondo il Corriere di Bologna, questa pausa del campionato potrebbe essere decisiva per la ripresa della sua stagione: il suo ritorno in campo, se confermato, rappresenterebbe un segnale molto positivo sia per lui che per i tifosi rossoblù.