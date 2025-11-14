Lazio | Mattei durissimo contro Lotito e una parte della stampa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Continua a essere rovente il clima attorno alla Lazio ma, soprattutto, alla sua dirigenza. Non solamente la contestazione dei tifosi, ma anche gli attacchi di alcuni addetti ai lavori. È il caso di Stefano Mattei che, intervenuto ai microfoni di Radiosei, se l'è presa col patron biancoceleste, ma anche con parte della stampa, "colpevole" secondo il suo parere, di voler comunicare solamente le cose che vanno bene, ignorando quelle negative. Ecco le sue parole:

“Il presidente Lotito va avanti e non ascolta nessuno, non credo che l’ambiente lo possa condizionare. A supporto di Lotito ci sono i famosi riportatori dell’ufficio stampa del presidente. Se ci sono novantanove cose che non vanno bene e una sola positiva, questi giornalisti esaltano solo quella: ignorando i novantanove negativi. Si riportano solo i pensieri suggeriti da Formello. In molti conoscono bene l’ambiente Lazio ma fanno finta di non capire. Questo fa parte della comunicazione di Lotito, chi lo difende non fa il bene della Lazio".

E infine, ha concluso parlando anche del mercato: "Viene ignorato il fatto del mercato bloccato. Viene detto che il comunicato a favore degli arbitri è stato corretto e che la colpa è di Sarri. Si è smesso di parlare dello sponsor. I problemi della Lazio vengono ignorati dall’ufficio stampa diffuso del presidente Lotito”.