Lazio, mercato bloccato in estate? Cardone fa il punto

Il giornalista di Repubblica Giulio Cardone ha fatto il punto sulla situazione della Lazio in ottica mercato ai microfoni di Radiosei.
14.11.2025 12:00 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Ospite in collegamento a Radiosei, Giulio Cardone ha parlato in ottica mercato, presentando sia i rischi che potrebbero portare al blocco delle operazioni in entrata della Lazio in estate, sia uno scenario che consentirebbe ai biancocelesti di muoversi liberamente già a gennaio. Queste le sue parole:

“Rischio di un altro mercato estivo bloccato per la Lazio in relazione a paletti ancora più stringenti? Il 24 novembre ci sarà il Consiglio federale, si discuterà sulla questione del rapporto del 70% tra spesa rosa e ricavi: difficilmente si resterà all’80%. Diverse società proporranno alla FIGC idee per rendere questa soglia meno stringente. Una possibilità è quella di non inserire nel calcolo gli under 21 e under 20. È interesse della FIGC avere buoni rapporti con le società di calcio. Lega e FIGC devono lavorare in sinergia. Passare dal 70% all’80% è determinante per tutte le squadre".

"L’Inter sta lavorando per arrivare a Gila. A livello di interventi e velocità è il difensore più forte in rosa, nonostante il leader della difesa sia Romagnoli. Milan? Per il momento ha altre idee, l’Inter è in vantaggio".

"Di fronte a queste pressioni non capisco perché al presidente Lotito non scatti l’orgoglio di fare un aumento di capitale e smentire chi va contro. Per coprire il disavanzo di settembre per operare liberamente a gennaio basterebbero pochi milioni di euro. La società ha tempo fino al 31 gennaio per versare i soldi e sistemare questa soglia che avanza: si parla di circa 3 milioni di euro. Non credo che la Lazio non abbia questi soldi, forse è una questione di volontà”.

Christian Gugliotta
