Lazio, Berardi poteva lasciare il Sassuolo: il retroscena

Lunga intervista ai taccuini de Il Corriere dello Sport per Domenico Berardi, che oltre a parlare della sua stagione ha raccontato anche quando è stato vicino a lasciare il Sassuolo. In passato, tra l'altro, è stato spesso accostato alla Lazio: era una richiesta esplicita di Maurizio Sarri nell'anno della qualificazione in Champions League.

Di seguito le sue parole: "Sono a Sassuolo da quindici anni, nei primi non mi sentivo pronto a lasciare. Negli ultimi cinque o sei ho spinto per andare via. Ma bisogna essere in tre ed è sempre mancato uno dei tre. Sono sincero, c'è stato un momento in cui mi sono sentito in uscita. Prima di farmi male avevo trovato l’accordo con un grande club, le soluzioni erano state individuate".

"La squadra era a strisce. Mi è dispiaciuto non poter fare la Champions, non poter giocare per gli obiettivi più alti. La Champions è qualcosa che vorrei provare da sempre. Passai un mese un po’ così, tra l’arrabbiato e il deluso. Prevalse la gratitudine nei confronti di questo club del quale mi sento e mi fanno sentire la bandiera. È bello e importante".

