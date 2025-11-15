Lazio | Occhi su Hjertø-Dahl, il “piccolo Milinkovic” dal Tromsø

La Lazio pensa a risistemare il centrocampo: con Ilic fuori per infortunio e Mainoo con un valore troppo alto, la società ha messo gli occhi su Hjertø-Dahl

RASSEGNA STAMPA - In attesa di capire ufficialmente in che modo ci si potrà muovere sul mercato a gennaio, la Lazio aveva messo gli occhi su Ilic, vecchio pupillo di Sarri. Il centrocampista del Torino, però, si è infortunato seriamente in Nazionale e la società biancoceleste ha quindi cambiato obiettivo.

Come anticipato nella giornata di ieri, un'idea sarebbe quella di puntare su Mainoo del Manchester United, ma il prezzo del cartellino è troppo alto (almeno 45 milioni di euro) e si potrebbe lavorare solo ad un prestito.

L'alternativa più economica è quella che riguarda Jens Hjertø-Dahl del Tromsø: come scrive il Corriere dello Sport, sul norvegese classe 2005 ci sarebbero anche diverse squadre di Premier. Alto 194 cm e con buona tecnica, le sue caratteristiche fisiche fanno pensare ad un "piccolo Milinkovic".

