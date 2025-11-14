NEWS ROMA | Giovane precipita da un b&b: arrestato l'amico
Tragedia nella notte nella Capitale dove ha perso la vita un ragazzo di 27 anni. L'amico, 25enne, è stato fermato dai carabinieri
14.11.2025 12:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Un ragazzo di 27 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal terzo piano di un b&b in zona Monteverde a Roma. La tragedia è accaduta nella tarda serata di ieri, giovedì 13 novembre. Sul luogo sono arrivati i carabinieri che hanno arrestato il ragazzo di 25 anni che si trovava nella stessa stanza con la vittima <<< ROMA NEWS >>>
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide