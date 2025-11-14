Formula 1 | Red Bull, Verstappen fatto fuori? Il caso motore "McLaren"
14.11.2025 11:29 di Giovanni Parterioli
C'è grande attesa oggi per un verdetto extra-pista che potrebbe influenza il Mondiale Piloti di Formula 1 2025. La McLaren ha infatti inoltrato una richiesta di chiarimenti ufficiali. La F1 Commission sarà chiamata a esaminare e pronunciarsi oggi sul comportamento di Red Bull e Verstappen. Se arriveranno penalità potrebbe decidersi il mondiale di Formula 1. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> RED BULL, VERSTAPPEN FATTO FUORI DALLA MCLAREN <<<