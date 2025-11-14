L'Italia al Mondiale? Ancelotti è sicuro: ecco il suo pensiero

14.11.2025
Il Mondiale dell'Italia passerà ancora dai playoff. Con ogni probabilità sarà così, aspettando l'ultima gara delle qualificazioni contro la Norvegia. Sul percorso degli azzurri di Gattuso si è espresso l'attuale ct del Brasile Carlo Ancelotti ai taccuini de La Gazzetta dello Sport.

Ecco cosa ha detto a riguardo: "L'Italia dovrà di nuovo battagliare passando dagli spareggi e quindi da un’eliminatoria complicata. Spero che riesca a qualificarsi. Deve qualificarsi. E sinceramente penso che ce la farà".

"Poi ci diamo appuntamento in finale: saremmo tutti felici, gli italiani, i brasiliani e io in particolare. A livello emozionale per me sarebbe meraviglioso".

