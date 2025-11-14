L'Italia al Mondiale? Ancelotti è sicuro: ecco il suo pensiero
14.11.2025 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il Mondiale dell'Italia passerà ancora dai playoff. Con ogni probabilità sarà così, aspettando l'ultima gara delle qualificazioni contro la Norvegia. Sul percorso degli azzurri di Gattuso si è espresso l'attuale ct del Brasile Carlo Ancelotti ai taccuini de La Gazzetta dello Sport.
Ecco cosa ha detto a riguardo: "L'Italia dovrà di nuovo battagliare passando dagli spareggi e quindi da un’eliminatoria complicata. Spero che riesca a qualificarsi. Deve qualificarsi. E sinceramente penso che ce la farà".
"Poi ci diamo appuntamento in finale: saremmo tutti felici, gli italiani, i brasiliani e io in particolare. A livello emozionale per me sarebbe meraviglioso".
Andrea Castellano
