Lazio | Rovella, Dele e il futuro di Gila: Petrucci fa il punto

Matteo Petrucci, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa Lazio, con un occhio a quanto accadrà nella sessione di calciomercato di gennaio. Ecco le parole del giornalista di Sky:

"Castellanos e Tavares me li aspetto in gruppo per tutta la prossima settimana. La terapia conservativa di Rovella sta procedendo bene, bisogna però aspettare di vederlo in campo per due o tre partite di fila per capire se il problema è stato superato. Lui si sente meglio e la prossima settimana aumenterà i carichi di lavoro, ha buone possibilità di essere a disposizione per la partita contro il Lecce".

"L'assenza di Castellanos è stata molto pesante, in queste cinque partite senza di lui la Lazio ha fatto tre gol. Tavares tornerà a disposizione ma ho qualche dubbio che, anche se fosse pronto per il Lecce, partirà dal primo minuto. Per Dele si cercherà una destinazione a gennaio, per il reintegro in lista non ci sono novità e non ci saranno fino a gennaio".

Cedere Gila a gennaio sarà molto complicato, a giugno però ci saranno buone possibilità per la cessione e l'Inter da mesi lo sta segundo con attenzione".