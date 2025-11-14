Lazio, Sarri aspetta Rovella: la condizioni del regista

Tra i tanti infortunati c'è anche Rovella: il centrocampista inizierà a lavorare con carichi maggiori. La sua condizione verrà valutata in itinere
RASSEGNA STAMPA - Una pausa benedetta per mister Sarri che, pian piano, sta cercando di recuperare i tanti infortunati che hanno riempito l’infermeria in questi ultimi mesi.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport sotto la lente d’ingrandimento c’è anche la situazione legata a Rovella. Ogni ragionamento sulle sue condizioni sarà fatto sul campo.

Il centrocampista è fuori dal derby del 21 settembre a causa della pubalgia che l’ha tormentato nelle prime quattro giornate. Rovella ha deciso di optare per una terapia conservativa, e non per l’operazione, e ad oggi non sente più dolore.

Il regista aumenterà gradualmente i carichi e l’intensità delle sedute e a prescindere avrà bisogno di una fase di riatletizzazione.

