Lazio, Sarri aspetta Rovella: la condizioni del regista
RASSEGNA STAMPA - Una pausa benedetta per mister Sarri che, pian piano, sta cercando di recuperare i tanti infortunati che hanno riempito l’infermeria in questi ultimi mesi.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport sotto la lente d’ingrandimento c’è anche la situazione legata a Rovella. Ogni ragionamento sulle sue condizioni sarà fatto sul campo.
Il centrocampista è fuori dal derby del 21 settembre a causa della pubalgia che l’ha tormentato nelle prime quattro giornate. Rovella ha deciso di optare per una terapia conservativa, e non per l’operazione, e ad oggi non sente più dolore.
Il regista aumenterà gradualmente i carichi e l’intensità delle sedute e a prescindere avrà bisogno di una fase di riatletizzazione.
