Di Francesco pensa alla Lazio: ecco il momento del Lecce

A margine di un incontro dedicato agli studenti di Diritto e Management dello Sport, il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato verso la gara contro la Lazio.

A margine di un incontro dedicato agli studenti di Diritto e Management dello Sport presso l'Aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche, il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Pianetalecce.it. Alla prossima giornata di campionato, al rientro dalla sosta, i salentini affronteranno la Lazio. Di seguito le sue parole.

"Il nostro momento è il risultato di cose che all'inizio magari erano un po' estranee alla squadra. C'è stata una crescita individuale di tanti giocatori, magari poco abituati a questa categoria e che con il tempo hanno acquisito maggiori certezze attraverso il lavoro di squadra. Ci stiamo ancora conoscendo. Se dovessi guardare le prestazioni ci manca qualche punto, ma si vede che non siamo stati bravi a concretizzare la mole di gioco delle ultime partite, anche con lo stesso Napoli dove 5 minuti dopo il rigore abbiamo preso il gol. Non possiamo però guardarci indietro, ma solo avanti".

"Marchwinski? non è in lista, non può essere messo in lista prima di gennaio ma allo stesso tempo ha bisogno ancora di acquisire minuti e allenamenti. Il ragazzo ha avuto un infortunio al ginocchio ed ha una struttura fisica che non gli permette di essere quanto prima al meglio della condizione. Ma devo dire che sta crescendo in questo periodo".

"Banda? E' rimasto qui, aveva un problemino alla schiena a fine gara. Credo che in questi giorni si allenerà, è stato fermo per qualche giorno. Devo dire che è cresciuto dal punto di vista dell'impegno e dell'aiuto ai compagni. Si ribadisce che è solo l'attaccante che deve fare gol, ma anche gli esterni devono fare la loro parte, compreso lui che deve avere maggiore convinzione quando arriva sotto porta. Ha le caratteristiche per far male. Camarda? Mi aspetto che faccia gol e che lo porti anche qui a casa, a Lecce (ride, ndr). Sta crescendo molto, sta facendo le sue esperienze e l'Under 21 è un momento molto importante per lui".