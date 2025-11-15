Lazio, Provedel rinato: Sarri lo riporta tra i migliori d’Italia

Il portiere friulano è tornato ad essere il numero uno (anche con il 94 sulla maglia) grazie alla fiducia e al lavoro di Sarri e Nenci

RASSEGNA STAMPA - Ivan Provedel è di nuovo il portiere che cambia il volto delle partite, che dà sicurezza a un’intera squadra. Una rinascita che porta soprattutto la firma di Maurizio Sarri, capace di restituirgli centralità e togliergli di dosso la sensazione di precarietà che aveva segnato l’ultima stagione, tra infortuni, panchine e incertezze.

Sarri è ripartito da un concetto semplice: fiducia. Lo ha rimesso al centro del progetto, lo ha ricostruito tecnicamente e mentalmente, riportandolo nel gruppo dei migliori portieri della Serie A. I numeri certificano il salto: 44 parate totali (almeno otto più di chiunque altro in campionato), 31 da dentro l’area e una percentuale dell’83,02%, la migliore tra i titolari. Secondo gli Expected Goals, Provedel ha evitato 6,2 reti rispetto alla media attesa (15,2 xG contro, 9 gol subiti) e ha già collezionato sei clean sheet in undici gare, il 55% del totale. Una solidità che parte proprio da lui.

Un ruolo chiave, scrive il Corriere dello Sport, lo ha avuto anche Nenci, tornato nello staff con Sarri: preparatore dei portieri e figura determinante nel primo triennio biancoceleste di Provedel. Tra i due c’è un’intesa profonda, fatta di dettagli tecnici e correzioni mirate. Con lui Ivan ha ritrovato serenità, ritmo e quella costanza che oggi lo rende l’unico della rosa a non aver saltato nemmeno un minuto: 990 minuti in campo, sempre presente, anche nei momenti più delicati. Ha ripreso ad alzare la voce, a comandare la difesa, a essere quel leader che aveva impressionato nella stagione dei 21 clean sheet.

Nel suo rendimento c’è la mano dell’allenatore, ma anche la maturità di un portiere capace di reggere la pressione. Dalle parate decisive su Lookman e Thuram a quelle su Moreo e Krstovic, ogni intervento è valso punti e fiducia. Dopo aver attraversato la delusione di perdere il posto, Provedel è tornato grande nel modo più semplice: lavorando, in silenzio.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.