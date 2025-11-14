Moldavia - Italia, le pagelle dei quotidiani: bocciato Scamacca

L'Italia batte la Moldavia in trasferta e certifica la partecipazione ai play off. Ecco le pagelle dei principali quotidiani nazionali
14.11.2025 10:00 di  Martina Barnabei
L'Italia riesce a portare a casa una vittoria in extremis contro la Moldavia, nella penultima sfida della fase a gironi per la qualificazione al Mondiale. Mancini e Pio Esposito hanno regalato i tre punti alla squadra di Gattuso, ormai certa di partecipare ai playoff. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani nazionali:

MESSAGGERO - Vicario 6; Bellanova 5,5, Mancini 7, Buongiorno 6, Cambiaso 5,5 (74' Dimarco 6,5); Orsolini 5(74' Politano 6,5), Cristante 6,5, Tonali 5, Zaccagni 6,5 (84' Frattesi s.v.); Raspadori 6,5 (64' Pio Esposito 7), Scamacca 5 (64' Retegui 5,5), Gattuso 6.

CORRIERE DELLO SPORT - Vicario s.v; Bellanova 5,5, Mancini 6,5, Buongiorno 5,5, Cambiaso 5,5 (74' Dimarco 6); Orsolini 5(74' Politano 6), Cristante 6, Tonali 5, Zaccagni 6 (84' Frattesi s.v.); Raspadori 5 (64' Pio Esposito 6,5), Scamacca 4 (64' Retegui 5,5), Gattuso 6.

GAZZETTA DELLO SPORT - Vicario 6; Bellanova 6, Mancini 6,5, Buongiorno 5,5, Cambiaso 6 (74' Dimarco 6); Orsolini 5(74' Politano 6), Cristante 6, Tonali 6, Zaccagni 5 (84' Frattesi s.v.); Raspadori 6 (64' Pio Esposito 6,5), Scamacca 5 (64' Retegui 6), Gattuso 5,5.

