Moldavia - Italia, le pagelle dei quotidiani: bocciato Scamacca
L'Italia riesce a portare a casa una vittoria in extremis contro la Moldavia, nella penultima sfida della fase a gironi per la qualificazione al Mondiale. Mancini e Pio Esposito hanno regalato i tre punti alla squadra di Gattuso, ormai certa di partecipare ai playoff. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani nazionali:
MESSAGGERO - Vicario 6; Bellanova 5,5, Mancini 7, Buongiorno 6, Cambiaso 5,5 (74' Dimarco 6,5); Orsolini 5(74' Politano 6,5), Cristante 6,5, Tonali 5, Zaccagni 6,5 (84' Frattesi s.v.); Raspadori 6,5 (64' Pio Esposito 7), Scamacca 5 (64' Retegui 5,5), Gattuso 6.
CORRIERE DELLO SPORT - Vicario s.v; Bellanova 5,5, Mancini 6,5, Buongiorno 5,5, Cambiaso 5,5 (74' Dimarco 6); Orsolini 5(74' Politano 6), Cristante 6, Tonali 5, Zaccagni 6 (84' Frattesi s.v.); Raspadori 5 (64' Pio Esposito 6,5), Scamacca 4 (64' Retegui 5,5), Gattuso 6.
GAZZETTA DELLO SPORT - Vicario 6; Bellanova 6, Mancini 6,5, Buongiorno 5,5, Cambiaso 6 (74' Dimarco 6); Orsolini 5(74' Politano 6), Cristante 6, Tonali 6, Zaccagni 5 (84' Frattesi s.v.); Raspadori 6 (64' Pio Esposito 6,5), Scamacca 5 (64' Retegui 6), Gattuso 5,5.
