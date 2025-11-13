Ex Lazio, Acerbi può lasciare l'Inter già a gennaio: l'indiscrezione

Francesco Acerbi sembra non essere più nei piani dell'Inter di Chivu e l'ipotesi di una sua cessione a gennaio si fa sempre più strada...
13.11.2025 12:00 di  Simone Locusta   vedi letture
RASSEGNA STAMPA - Un tempo pilastro inamovibile della difesa nerazzurra, oggi Francesco Acerbi non è più considerato un elemento imprescindibile nell’Inter di Christian Chivu.

Nonostante la buona prova da titolare contro la Lazio, il difensore sta vivendo un periodo complesso: nelle ultime quattro partite è partito dalla panchina per tre volte, segnale chiaro di un ruolo ormai meno centrale nelle scelte del tecnico.

Il giocatore, classe 1988, sperava di ottenere un prolungamento ma la situazione si è ribaltata in poche settimane. Come riportato da Tuttosport, Acerbi — il cui contratto con l’Inter scade nel 2026non avrebbe preso bene questa nuova alternanza e starebbe riflettendo sul proprio futuro.

Di fronte a un’eventuale offerta nel mercato di gennaio, la società potrebbe anche valutare una cessione anticipata, aprendo così la strada a un addio cheappare sempre più realistico.

