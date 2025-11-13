Chi è Filip Stankovic, il figlio d'arte seguito dalla Lazio

Nato a Roma quando il padre Dejan vestiva biancoceleste, Filip è cresciuto nell'Inter e ha già maturato esperienza in Serie A

RASSEGNA STAMPA - Secondo quanto riporta il Messaggero, la Lazio avrebbe messo gli occhi su Filip Stankovic, figlio di Dejan, per sostituire Mandas ormai in partenza. Ma chi è il portiere classe 2002? Nato a Roma proprio mentre suo padre vestiva la maglia biancoceleste, è però cresciuto a Milano - come si evince dal suo accento - da quando Dejan si è trasferito in nerazzurro nel 2004.

Seguendo le orme del padre, Filip ha completato tutte le giovanili nell'Inter: capitano dell’Under 17, nel 2019/20 era già nella lista Champions e due anni dopo in quella del tricolore vinto con Conte.

Dopo le esperienze in prestito al Volendam e alla Sampdoria, Stankovic è approdato al Venezia, dove nella scorsa stagione ha collezionato 15 presenze, frenato da una lesione parziale al tendine rotuleo sinistro. Ora guida i lagunari in Serie B, ma in Serie A ha già lasciato il segno: ha negato il gol a Vlahovic, Frattesi, De Ketelaere, Calhanoglu e Thuram, parando anche un rigore a Lukaku.

