Lazio, Agostinelli: l'ipotesi Ilic non convince. Il motivo

Le parole di Andrea Agostinelli in merito non solo alle dichiarazioni di Sarri sugli arbitri ma anche a un possibile acquisto di Ilic per rinforzare La Rosa

Raggiunto dai microfoni di Radiosei Andrea Agostinelli è tornato su quanto accaduto dopo Inter - Lazio soffermandosi sulle dichiarazioni di mister Sarri sull'operato degli arbitri e non solo.

"Credo che la società abbia voluto attenuare una dichiarazione di Sarri che può aver fatto male alla classe arbitrale e che durante la stagione potrebbe portare anche a peggiorare la situazione".

"Lui ha dato un giudizio generale forte che va oltre la gara in sè. Probabilmente la Lazio si è sentita intimorita. Cosa sarebbe cambiato se Sarri fosse stato avvisato del comunicato che avrebbe fatto? È sicuramente un problema in più, non ci sono dubbi. Questa situazione alimenta i problemi di rapporti con il tecnico. È un’altra incrinatura, anche se nella sostanza non sarebbe cambiato nulla se il club lo avesse avvertito. La Lazio ha preso Sarri anche per la piazza e per aiutare in un momento delicato".

"Ilic? Non è una mezzala, è un organizzatore di gioco. Nel 4-3-3 di Sarri farebbe quello che fa Cataldi. La Lazio ha bisogno di una mezzala che alzi il livello di qualità, fantasia e gol. Lui non risoverebbe il problema".

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.