Bologna, lungo stop per Skorupski: salterà la Lazio
Brutte notizie per Vincenzo Italiano. Dopo essere stato costretto al cambio all'ottavo minuto di gioco di Bologna - Napoli per un problema muscolare, Lukaksz Skorupski è stato sottoposto a esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione di medio/alto grado dei flessori della coscia destra.
Il portiere rossoblù, dunque, starà fuori per circa un mese e mezzo, saltando la sfida contro la Lazio in programma il prossimo 7 dicembre. Al suo posto giocherà il secondo Ravaglia, a sua volta rientrante da un infortunio, o il giovane Pessina, fresco di debutto proprio contro il Napoli. Questo il comunicato del Bologna: "Gli esami cui è stato sottoposto Lukasz Skorupski hanno evidenziato una lesione di medio/alto grado dei flessori della coscia destra: tempi di recupero di circa 45 giorni".
Italiano dovrà fare a meno per un po' anche di Jonathan Rowe, che nella stessa gara ha accusato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. L'inglese starà fuori tre settimane e anche la sua presenza contro la Lazio è a rischio.