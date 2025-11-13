Italia, gli azzurri sfidano la Moldavia: vietato sbagliare
L'Italia è pronta a scendere in campo questa sera contro la Moldavia, nel penultimo match del Gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026. Gli azzurri di Gattuso sono obbligati a conquistare i tre punti, in attesa di scoprire se un improbabile passo falso della Norvegia contro l'Estonia possa riaprire il discorso per il primo posto, che garantirebbe l'accesso diretto alla Coppa del Mondo senza dover passare dai playoff.
Il ct manderà la Nazionale in campo con un ampio turnover, visto l'ultimo, potenzialmente decisivo, impegno contro la Norvegia, in programma domenica 16 novembre a San Siro.
Contro la selezione moldava, Gattuso dovrebbe optare per un 4-2-4 ultra offensivo e dal primo minuto si dovrebbe vedere anche il capitano della Lazio Mattia Zaccagni. Il match si disputerà allo Zimbru Stadium di Chisinau e il calcio d'inizio è previsto per le ore 20:45.