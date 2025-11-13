Lazio, sirene inglesi per Guendouzi: non è più incedibile

Guendouzi piace in Premier League e, alla luce di un inizio di stagione opaco, per la Lazio e per Sarri non è più incedibile.

RASSEGNA STAMPA - Da attore principale a comparsa nella mediana biancoceleste. Nelle ultime settimane, Matteo Guendouzi è apparso in grande difficoltà, mostrando una versione opaca del leader a cui tutti i tifosi biancocelesti sono abituati. Nel centrocampo improvvisato con Cataldi e Basic, è stato proprio il francese a brillare meno di tutti, visto che il regista ha sempre macinato chilometri offrendo prove di grande qualità, mentre il croato si è reso protagonista trovando il gol vittoria contro la Juve e sfiorandolo di nuovo contro Pisa e Cagliari.

Dopo l'ingenua espulsione rimediata nel derby e le conseguenti due giornate di squalifica, Guendouzi è apparso spesso irrequieto, disputando cinque gare molto al di sotto delle aspettative. Il suo inizio di stagione, fin qui, è stato tutt'altro che positivo, tanto da risultare il più ammonito della rosa, con tre gialli, e decisamente poco utile in fase di contenimento. I dati forniti da Il Messaggero, infatti, evidenziano come abbia vinto solo la metà dei duelli in cui è stato coinvolto e appena un terzo di quelli aerei, subendo sei dribbling e completando solamente cinque intercetti.

Sarri continua ad aspettare risposte dal francese che, però, ora non è più incedibile. Aston Villa e Sunderland si erano mosse in estate per Guendouzi, che ha il gradimento di alcuni club di Premier League e potrebbe partire in caso arrivasse un'offerta attorno ai 25-30 milioni. Il tecnico biancoceleste potrebbe dare il via libera a una sua eventuale cessione, ma solo dietro precise garanzie di un sostituto all'altezza e dal sicuro rendimento.