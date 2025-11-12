Veron, la crisi della Sampdoria e la figura di Lombardo

L'ex Sampdoria e Lazio ha commentato il difficile momento che stanno vivendo i blucerchiati, ultimi con appena 7 punti in Serie B

Momento difficilissimo per la Sampdoria che, dopo aver rischiato la retrocessione in Serie C nella passata stagione, non è riuscita ad uscire dalla crisi.

I blucerchiati sono ultimi in classifica con appena 7 punti raccolti in 12 giornate. A commentare le vicende dei doriani è l’ex Lazio e Samp Veron ai microfoni di Sampdorianews.net: “Sto vivendo questo periodo della Sampdoria con tristezza e nostalgia, quando vedi un club con una storia ricchissima in una situazione del genere è davvero difficile”.

“Quello di Attilio (Lombardo, ndr) è un amore sincero un attaccamento e una difesa sempre tosta, dura per la sua Sampdoria oltre alle sue competenze”.

Infine sui tifosi: “I tifosi della Sampdoria hanno sempre dato il massimo, anche nei momenti difficili ci sono stati, ci sono e ci saranno sempre”.

