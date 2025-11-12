Lazio, Oddi torna sull'errore di Isaksen contro l'Inter: le parole
Periodo di sosta e periodo di bilanci in casa Lazio. La squadra di Sarri arriva alla pausa dopo il ko rimediato a San Siro contro l'Inter che, Giancarlo Oddi, ha così commentato ai microfoni di Radiosei.
"Se non avessimo perso a Milano, saremmo sicuramente arrivati meglio alla sosta ma comunque la scia è stata positiva, poi in casa dell’Inter ci può stare la sconfitta. Le partite prima invece erano state buone. Il riposo è utile, qualche giocatore potrà rientrare".
"Isaksen a San Siro? Da compagno di squadra gli avrei detto di tirare via quella palla. Bisogna essere più scaltri. Quando la palla può creare pericoli, va allontanata. A me lui come giocatore piace ma questi sono errori che pesano, soprattutto con queste avversarie. Devi limitare gli errori e non devi regalare a queste squadre. L’Inter da qualche anno è la rosa, nei titolari, più forte".
