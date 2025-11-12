WOMEN | Roma - Lazio, scelto l'arbitro che dirigerà il derby
12.11.2025 19:45 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Domenica 16 novembre alle 15 Roma e Lazio si affronteranno al Tre Fontane, il derby è valido per la sesta giornata di Serie A Femminile. In vista dell'incontro, è stata ufficializzata la designazione arbitrale dell'incontro.
La stracittadina sarà diretta da Stefano Striamo della sezione di Salerno, coadiuvato dagli assistenti Davide Fabrizi e Valerio Brizzi. Il quarto ufficiale sarà Michele Coppola, mentre l`operatore FVS sarà Nirintsalama T. Andriambelo.
