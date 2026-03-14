DIRETTA - Napoli - Lazio Women 0-1, Monnecchi la sblocca: biancocelesti avanti
Serie A Women Athora |16ª giornata
Sabato 14 marzo 2026, ore 15:00
Stadio Giuseppe Piccolo, Cercola (NA)
NAPOLI - LAZIO 0-1: 68' Monnecchi (L)
NAPOLI WOMEN (4-4-2): Beretta; Pettenuzzo, Henriksen, Vergani, Giordano; Carcassi, Bellucci, Sciabica (59' O. D'Angelo), Faurskov (59' Kozak); Banusic, Nielsen. A disp.: Thisgaard, Hornschuch, Veletanlic, Barker, Kjolholdt, Troan, A. D'Angelo, Musumeci. All.: David Sassarini
LAZIO WOMEN (3-4-2-1): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria; Visentin, Benoit, Martin (29' Castiello/ 66' Monnecchi), Oliviero; Le Bihan, Simonetti; Karczewska. A disp.: Bacic, Karresmaa, Cesarini, Mesjasz, Zanoli, Cafferata. All.: Gianluca Grassadonia
Arbitro: Rispoli (sez. Locri); Assistenti: Gatto - Mazza; IV ufficiale: Petraglione; Operatore FVS: Tagliafierro
Ammonite: 32' Bellucci (N)
SECONDO TEMPO
72' La Lazio sviluppa bene la manovra sull'asse Simonetti - Visentin, quest'ultima si coordina e va al tiro col sinistro ma non centra la porta.
68' GOOOOOOOOOL! Monnecchi, servita da Oliviero, beffa Beretta e porta in vantaggio la Lazio.
66' Sostituzione Lazio: fuori Castiello, dentro Monnecchi.
64' Super chance per la Lazio con Visentin che lotta e vince il duello con Giordano, va al tiro ma la palla finisce al lato della porta.
61' Insiste la Lazio che è in un buon momento, ci riprova Karczewska ma non colpisce lo specchio.
61' Conclusione di Le Bihan col destro, ma non centra a porta.
59' Sostituzione Napoli: fuori Sciabica e Faurskov, dentro Kozak e O. D'Angelo.
58' Si è conclusa la revisione, non c'è niente. Il gioo può riprendere regolarmente.
57' Il Napoli si gioca la card per un presunto tocco di mano di Castiello in area di rigore. È in corso la revisione dell'azione da parte dell'arbitro.
54' Le Bihan alla battuta, calcio teso in mezzo. Respinge la difesa del Napoli.
54' Visentin subisce fallo da Bellucci, la Lazio conquista un calcio di punizione da posizione interessante.
51' Si coordina Banusic, c'è la parata di Durante.
49' Nielsen prova a imbeccare in area avversaria Banusic, ma la difesa della Lazio riesce a liberare.
48' Non s'intendono Castiello e Reyes che regalano una rimessa laterale al Napoli.
46' Nessun cambio alla ripresa.
46' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo.
PRIMO TEMPO
45'+4' Duplice fischio: termina il primo tempo.
45'+4' Doppia chance per il Napoli, le parate di Durante salvano la Lazio.
45'+1' Mancino di Oliviero, ma la palla finisce sul fondo.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: 4' di recupero.
45' Castiello, dal limite dell'area, prova la conclusione. La palla è troppo alta, finisce oltre la porta.
44' Karczewska e Visentin non s'intendono, in area avversaria sprecano un'occasione per andare in vantaggio.
43' Reyes non arriva su un pallone facile, regala una rimessa laterale al Napoli.
42' Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, la conclusione di Pettenuzzo. La palla finisce alta sopra la traversa.
40' Conclusione col destro di Le Bihan, c'è la parata di Beretta.
38' Karczewska subisce fallo, resta a terra dolorante. Entra, di nuovo, in campo lo staff medico.
37' Le Bihan trova spazio per andare al tiro, ma si alza la bandierina dell'assistente per fuorigioco.
32' Ammonita Bellucci per una evidente trattenuta su Le Bihan.
31' Oliviero per Visentin che subisce fallo da Vergani in area di rigore, ma per l'arbitro è tutto regolare.
29' Problema muscolare per Martin che alza bandiera bianca. Grassadonia costretto al cambio, entra Castiello.
27' Si ferma il gioco. Problemi per Martin, entra in campo lo staff medico per le cure.
25' Conclusione di Banusic che si spegne sul fondo.
21' Altra chance per le biancocelesti con Simonetti che colpisce la traversa. La palla resta in gioco e ci prova anche Visentin, ma non centra la porta.
19' Occasione per la Lazio! Tiro di Karczewska che viene respinto da Beretta.
14' Rischio enorme corso da Durante che ha regalato un pallone pericoloso a Faurskov, l'azzurra va al tiro ma colpisce il palo esterno
13' Azione prolungata della Lazio in zona d'attacco, Karczewska prova il tiro ma viene ostacolata da Vergani su cui commette fallo.
11' Occasione per il Napoli, la conclusione di Carcassi che viene respinta da Durante.
10' Simonetti sul punto di battuta, gioca corto per Martin che però commette fallo. S'interrompe l'azione, il Napoli può ripartire con un calcio di punizione.
9' Simonetti subille fallo da Sciabica, la Lazio guadagna n calcio di punizione da posizione interessante.
7' Benoit commette fallo su Nielsen calcio di punizione per le azzurre.
7' Primo giro dalla bandierina per il Napoli, Banusic alla battuta. Cross in area, la difea bianoceleste riesce in qualche modo a liberare.
4' Le Bihan in profondità per Karczewska, c'è l'anticipo di Beretta che salva la porta del Napoli.
2' Karczewska per lo scatto di Oliviero che punta Pettenuzzo e va al cross, libera la difesa del Napoli.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!
Buon pomeriggio amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti nella diretta scritta di Napoli - Lazio Women, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A. Appuntamento alle ore 15:00 per il fischio d'inizio.
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