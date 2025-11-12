Lazio | Insigne, mercato e infermeria: il punto di Petrucci (Sky)
Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto della situazione sul mercato e su Lorenzo Insigne, prima di un recap sui giocatori che dovrebbero tornare dopo la sosta per le Nazionali.
INSIGNE - "Dobbiamo aspettare un mesetto per capire che mercato sarà. Per ora non ci sono novità e la Lazio può fare mercato a saldo zero. Con qualche incasso arrivato dall'estate l'ingaggio di Insigne è alla portata. Non è una priorità, ma è un nome che vuole Sarri. In queste prime undici partite abbiamo capito che non è quella la zona del campo dove la Lazio ha bisogno di rinforzi".
RECUPERI - "Dopo la sosta tornerà Tavares, probabilmente anche Castellanos e buone possibilità con Rovella che aumenterà un po' l'intensità del lavoro in queste settimane, tutto fa pensare che possa tornare per il Lecce, ma bisogna capire come reagirà agli sforzi. Resterebbe fuori solo Cancellieri".
