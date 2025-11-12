Danimarca, Isaksen convince Riemer: il ct punta su di lui

Riemer esalta Isaksen: forma, gol, fiducia e un ruolo più centrale nella Danimarca. Un segnale forte anche per la Lazio, che riavrà un giocatore in crescita

Sabato 15 novembre la Danimarca affronterà la Bielorussia nel penultimo turno della fase a gironi per la qualificazione al Mondiale. Il calcio d’inizio è fissato alle 20:45 e In vista dell’incontro, ai microfoni di Viaplay, il ct Riemer ha presentato la sfida facendo il punto sulle condizioni del gruppo e in particolare, dopo l’infortunio di Poulsen, si è soffermato sull’attacco.

“Vogliamo sempre che i giocatori siano in forma e che vengano segnati molti gol, perché è una cosa positiva”. Parole che risuonano anche a Formello, perché Isaksen sta vivendo un momento in cui brillantezza atletica e consapevolezza tecnica sembrano finalmente incontrarsi. Una combinazione che la Lazio osserva con attenzione, sapendo quanto la crescita del danese possa diventare un valore aggiunto per il progetto di Sarri.

Isaksen Convince, Riemer Punta su di Lui. Il commissario tecnico non si è limitato a un elogio generico, ma ha fotografato un quadro preciso: “Penso che abbiamo visto un Gustav Isaksen in ottima forma, che ha anche segnato, e un Mikkel Damsgaard che si è distinto con ottimi passaggi”. L’analisi si allarga poi a un gruppo che sta trovando ritmo e qualità: “Victor Froholdt, che è stato determinante… e Hjulmand che ha anche segnato”. La Danimarca non vuole dipendere da un singolo, e lo stesso ct avverte: “È importante sottolineare che per noi… non deve mai essere solo uno o due giocatori a fare la differenza”. È un messaggio forte, un richiamo alla coralità che valorizza Isaksen proprio mentre il suo rendimento cresce.

Una Forma che Rasserenà Anche la Lazio. Il rendimento del danese non passa inosservato nemmeno in Italia. Secondo quanto riportato da Sky e confermato dai principali quotidiani sportivi, Isaksen sta vivendo la fase più brillante da quando veste la maglia biancoceleste. La crescita nelle ultime settimane, unita all’attenzione del suo ct, può restituire alla Lazio un giocatore più maturo, più sicuro, più incisivo. Il percorso di adattamento al calcio italiano è stato meno immediato del previsto, ma ora il talento sembra aver trovato la traiettoria giusta. Ritmo, fiducia, letalità: tre parole che Sarri attendeva da tempo.

Prospettive e Responsabilità. Il riconoscimento internazionale è uno stimolo e una responsabilità. La Lazio sa che, se Isaksen mantiene questo livello, potrà diventare un’arma fondamentale nella seconda parte di stagione. La Danimarca lo spinge, lo valorizza, lo interpreta come un ingranaggio del sistema, non come uno solitario. Ed è proprio qui che la crescita del giocatore trova senso: nella capacità di essere utile, concreto, determinante. Con l’Europa alle porte e un campionato ancora tutto da scrivere, il danese può diventare la sorpresa più luminosa. A patto di continuare a correre così, con coraggio e ambizione.

