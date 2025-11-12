WOMEN | Lazio, il ct dell'Italia Soncin visita Formello - FOTO
Nella giornata di oggi, il ct della Nazionale italiana femminile Andrea Soncin ha fatto visita al Centro Sportivo di Formello dove si allena la Lazio Women di Grassadonia.
12.11.2025 16:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
"Il Ct della Nazionale femminile Andrea Soncin in visita al Training Center S.S. Lazio", si legge nel post su X della società biancoceleste.
Di seguito la foto pubblicata sui social.
🇮🇹 Il Ct della Nazionale femminile Andrea Soncin in visita al Training Center S.S. Lazio— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 12, 2025
➡️ https://t.co/HElrPoxARl#AvantiLazio pic.twitter.com/uyKpqFh6F8
