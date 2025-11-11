Roma - Sampdoria, Totti chiese a Cassano di lasciarli vincere

Durante una live con Lele Adani e Nicola Ventola, l'ex attaccante Antonio Cassano ha raccontato un retroscena riguardo Roma - Sampdoria del 2010 avuto con Francesco Totti.

Durante una live con Lele Adani e Nicola Ventola, l'ex attaccante Antonio Cassano ha raccontato un retroscena riguardo Roma - Sampdoria del 2010 in un dialogo avuto con Francesco Totti. Il capitano giallorosso aveva cercato di convincerlo a lasciarli vincere perché in lotta per lo Scudetto. Di seguito le sue parole.

"Prima della partita, a Roma-Sampdoria a quattro giornate dalla fine, mentre sto entrando nello spogliatoio arriva il mio caro amico Vito Scala che mi dice che Totti mi voleva parlare. Mi dice: 'sai se oggi eventualmente vincessimo la partita, tranquillo che poi le altre tre le vincete e andate in Champions'. Io gli ho risposto: 'Cos'è che devo fare? Io vincerò le ultime quattro, oggi ti faccio perdere lo scudetto, ti faccio piangere e soprattutto faccio piangere la gente che quando io sono andato via di qua mi ha insultato come un cane'".

"La partita è andata come volevo io, finita la nostra vittoria e tanta gente a piangere. Io vincevo le partite onestamente, ma Totti ovviamente, facendomi la battuta, me la fece passare come: 'Dai, dai, tanto vincete le ultime tre'. Per me non era così, volevo vincere le ultime quattro perché mi serviva. E se non mi servivano, vincevo lo stesso".