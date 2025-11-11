Lazio, doppia sanzione a Zaccagni: le decisioni del giudice sportivo
L'undicesimo turno di Serie A è stato l'ultimo prima della sosta per le Nazionali. La Lazio ha affrontato a San Siro l'Inter, tornando a casa sconfitta per 2-0 dai nerazzurri. A distanza di qualche giorno, con un comunicato, la Lega ha reso note le decisioni del giudice sportivo che, a proposito dei biancocelesti, ha confermato due ammonizioni.
Convalidato il cartellino giallo nei confronti di Zaccagni "per proteste nei confronti di un ufficiale di gara". Essendo il capitano, per il numero 10 la sanzione è doppia e dunque, dovrà anche pagare un'ammenda dal valore di 1.500 euro. Cartellino confermato anche per Maurizio Sarri, in questa stagione è il primo per il tecnico biancoceleste.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.